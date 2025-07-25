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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin son provası Benfica'yla! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin son provası Benfica'yla!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampını yarın oynayacağı Benfica maçıyla tamamlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:32
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        Fenerbahçe'nin son provası Benfica'yla!
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        2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile yarın karşılaşacak.

        Luz Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

        Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.

        Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.

        İSMAİL YÜKSEK TEKNİK HEYETE BAĞLI

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

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        Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

        TAKIMDA 2 EKSİK

        Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 2 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        KAMP KADROSU

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        Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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