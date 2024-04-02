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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:51
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        Fenerbahçe'de 9 isim sınırda!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor' ağırlayacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

        İKİ EKSİK

        Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

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        SINIRDA 9 İSİM

        Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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