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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu açıklandı!

        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:37
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        F.Bahçe'nin Trabzonspor kadrosu açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin, kritik maçtaki kamp kadrosu belli oldu.

        Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.

        İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu:

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