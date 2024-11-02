Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu açıklandı!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Giriş: 02.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:37
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin, kritik maçtaki kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu:
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