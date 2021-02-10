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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası hasreti 9 yıla çıktı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olarak organizasyondan elendi. Kupayı 2013'ten bu yana kazanamayan sarı-lacivertli takım, bu sezon sahasında tüm kulvarlarda 5. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası hasreti de 9 yıla çıktı

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası hasreti 9 yıla çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 berabere tamamlanan maçta Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti.

Kupayı 2013'ten bu yana kazanamayan sarı-lacivertli takım, bu sezon uygulanan yeni statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan organizasyonun çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Medipol Başakşehir, Junior Fernandes'in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 72. dakikada Valencia'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve uzatma bölümlerine geçildi.

Medipol Başakşehir, 96. dakikada Gulbrandsen'in attığı şık golle tekrar öne geçti. Kalan dakikada iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrılarak kupada adını yarı finale yazdırdı.

LEMOS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, karşılaşmanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir'in 42. dakikada Junior Fernandes ile attığı golden önce maçın hakemi Fırat Aydınus, orta sahada Lemos ile girdiği ikili mücadelede Deniz Türüç'ün yerde kaldığı pozisyonda avantaj kuralı gereği oyunu devam ettirdi.

Fırat Aydınus, golün ardından Lemos'a sarı kart gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Aydınus, sarı kartı iptal etti ve Mauricio Lemos'u kırmızı kartla cezalandırdı.

Öte yandan Lemos, sarı-lacivertli formayla bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile yapılan müsabakada, 8 dakikada iki sarı kartın ardından kırmızı kart görmüştü.

VALENCIA 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir karşısında sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü atan Valencia, Süper Lig'de ise Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.

İÇ SAHADA 5. MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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