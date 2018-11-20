Beşiktaş'ta taraftar tepkilerinin hedefi haline gelen Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de forma giyebilir. Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş, bunun karşılığında Oğuzhan Özyakup'u Fenerbahçe'ye vermek zorunda kalabilir. Sözcü'nün haberine göre, FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli ödemeden transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Oğuzhan'ı takas ve bir miktar para ile kadrosuna katmak istiyor.

Ali Koç'un çok istediği Oğuzhan'ın transfer edilememesi durumunda ibre Tolgay Arslan'a dönecek. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu transferi görüşmesi bekleniyor.

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