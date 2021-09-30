STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Alejandro Hernandez
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Arda Aksoy, Muhammed, Zajc, Fatih, Arda Okan
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
OLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Cisse, Ba, Sokratis, Reabciuk, A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru, Tiquinho Soares
YEDEKLER: Karargyris, Tzolakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Androutsos, Vrousai, Markovic, Lala, Valbuena, Karbownik, Sourlis
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.
Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
234. AVRUPA SINAVI
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.
PEREİRA YÖNETİMİNDEKİ AVRUPA'DAKİ 20. KARŞILAŞMA
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.
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