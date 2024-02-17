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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0 MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0 MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. ismi Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:07
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        Vargas'lı Fenerbahçe Opet set vermedi
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        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

        Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Vargas, Cansu Çetin, Buse Ünal, Ana Cristina)

        Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Eda Kafkas, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Yordanova)

        Setler: 25-23, 25-15, 25-17

        Süre: 77 dakika (30, 21, 26)

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