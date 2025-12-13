Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Opet: 90 - Çimsa ÇBK Mersin: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 90 - Çimsa ÇBK Mersin: 81 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 19:13 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:13
        Fenerbahçe Opet sahasında galip!
        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 90-81 yendi.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural

        Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14

        1. Periyot: 25-13

        Devre: 53-37

        3. Periyot: 78-55

