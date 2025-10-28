Habertürk
        Fenerbahçe Opet'in konuğu DVTK Huntherm - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'in konuğu DVTK Huntherm

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:48
        Fenerbahçe Opet'in konuğu DVTK Huntherm!
        FIBA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, yarın Macar ekibi DVTK Huntherm'i konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-lacivertli ekip, ilk 3 maçından galibiyetle ayrıldığı C Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

        Henüz galibiyet alamayan DVTK Huntherm ise grupta son sırada yer alıyor.

        SARI LACİVERTLİLER, DVTK HUNTHERM İLE OYNADIĞI SON MAÇI KAZANDI

        Fenerbahçe Opet, bu sezon DVTK Huntherm ile oynadığı son karşılaşmadan galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertli ekip, 9 Ekim Perşembe günü C Grubu'nun ilk maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisini 89-58 mağlup etti.

