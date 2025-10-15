Habertürk
        Fenerbahçe Opet, Valencia'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Valencia'ya konuk oluyor

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:47
        Fenerbahçe Opet, Valencia'ya konuk oluyor!
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak.

        İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak maç TSİ 20.15'te başlayacak. Müsabaka, FBTV'den yayımlanacak.

        C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk haftada Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi. Fenerbahçe, ilk haftayı galibiyetle kapatan Valencia Basket'i yenerek 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.

