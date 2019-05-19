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Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? 2019 Final Four 2019 canlı nasıl izlenir

THY EuroLeague Final Four 3.'lük maçında Fenerbahçe Real Madrid ile karşılaşıyor. Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ile karşılaşmasında 92-73 skorla final heyecanını kaçırmıştı. Peki, Fenerbaçe Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Final Four 2019 final maçı canlı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Real Madrid maçı

Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Sorusu basketbol severler tarafından merak konusu oldu. THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde rakiplerine elenen Fenerbahçe ve Real Madrid üçüncülük maçı için karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes maçının ardından açıklama yapan, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 3'üncülük maçını hiç kimsenin oynamak istemediğini, bunun her sezon konuşulan bir konu olmasına rağmen pazar günü çıkıp oynayacaklarını söylemişti.

FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Real Madrid maçı 19 Mayıs yani bu akşam saat 18:30'da oynanacak. Maç Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Real Madrid maçını canlı takip etmek isteyen basketbol severlerin Digitürk aboneliğinin bulunması gerekiyor. Maçın canlı anlatımı ise haberturk.com'da olacaktır.

FENERBAHÇE REAL MADRİD BASKETBOL MAÇINA DAİR DETAYLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe Beko, yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçının hazırlıklarını tamamladı.Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'daki antrenmanın son 10 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.Sarı-lacivertli oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi. Dörtlü Final turnuvası üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı da maçın yapılacağı Fernando Buesa Arena'da antrenman yaptı.

 

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