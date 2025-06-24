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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş uzatma peşinde! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş uzatma peşinde!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Beşiktaş Fibabanka ise seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:04
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        Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş uzatma peşinde!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

        Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

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        Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

        Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından yarın kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

        Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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