        Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!

        Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 17:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:15
        Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!
        Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı.

        Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

