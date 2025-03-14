Fenerbahçe - Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi son 16 turu Rangers maçının ardından sarı lacivertliler rotayı lige çevirdi. Zirve yarışı için kritik bir maça çıkacak olan iki takım sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı , hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı tarihi ve saati...