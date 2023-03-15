Fenerbahçe Sevilla maçı için beklenen tarih geldi çattı. Biletlerinin kısa sürede tükendiği zorlu mücadelede sarı lacivertli temsilcimiz, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. İşte; maçın günü, başlama saati, yayıncı kanalı, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve nasıl tur atlayabileceği ile ilgili bilgiler...