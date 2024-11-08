Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç biletleri satışa çıktı mı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Sivasspor maçı tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. 23 puanla 3'üncü sırada bulunan sarı lacivertliler, Sivasspor karşısında galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç biletleri satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçı bilet fiyatları...
Fenerbahçe - Sivasspor maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala, "Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçı tarih ve saati...
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
7.11.2024 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
8.11.2024 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet),
9.11.2024 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
Satın alınan biletler transfere kapalı olacaktır.
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL
VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL