Fenerbahçe Slovacko maçı için geri sayım başlamış durumda. Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda Dinamo Kiev'e elenen sarı lacivertli temsilcimiz, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve maçın biletleri ne kadar?