Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spartak Trnava ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.