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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:03 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:03
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        Fenerbahçe, Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Fenerbahçe, Spartak Trnava ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

        Yarın öğlen saatlerinde Slovakya’ya gidecek sarı-lacivertliler, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda yapacak. Müsabaka, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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