Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Feyenoord karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Özek, "Taraftarımıza teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosferdi. Bize çok yardım ettiler. Takım, gerçek bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi bir takım performansıydı. Her gün çalışıyoruz. Gurur duyuyorum." dedi.

"TRANSFERLERE DEVAM EDİYORUZ"

Devin Özek transfer konusunda ise, "Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek." diye konuştu.