Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarı çöktü... O anlar kamerada!
Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi
Giriş: 20 Nisan 2026 - 16:06
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki inşaat alanında bir tehlike atlatıldı. Yapımı devam eden inşaatın temel kazı çalışmalarında, alanı çevreleyen istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü.
KONTEYNER DE DÜŞTÜ
İstinat duvarıyla beraber işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın ardından çok sayıda ekip sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Çökme anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
