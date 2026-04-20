Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarı çöktü... O anlar kamerada!

Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki inşaat alanında bir tehlike atlatıldı. Yapımı devam eden inşaatın temel kazı çalışmalarında, alanı çevreleyen istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü.

KONTEYNER DE DÜŞTÜ

İstinat duvarıyla beraber işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çok sayıda ekip sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Çökme anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.