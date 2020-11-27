Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 19 derbide 3 kez yenildi

Fenerbahçe son 5 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertli takım, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçın 6'sında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 19 derbide 3 kez yenildi

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, son 5 yılda oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik aldı, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

LİGDE SON 19 MAÇTA GALATASARAY'A 1, BEŞİKTAŞ'A 2 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, bu süreçte Beşiktaş karşısında 2, Galatasaray karşısında ise 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 19 maçta siyah-beyazlılara 2, sarı-kırmızılılara ise bir kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu 19 maç içinde Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 ve 19 Temmuz 2020'de aynı statta 2-0 mağlup olurken, Galatasaray'a 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 yenildi.

SON 9 DERBİDE 6 BERABERLİK

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-beyazlılarla ise 4 kez ligde karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 6'sında eşitliği bozamadı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 6 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş karşısında son 6 resmi maçta sadece 1 kez yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligde 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildiği Beşiktaş ile daha sonra 2'si Türkiye Kupası, 4'ü lig olmak üzere 6 kez rakip oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, 2 galibiyet (biri hükmen) ve 1 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında 3 Mayıs 2018'deki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, sarı-lacivertliler 3-0 hükmen galip sayılmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyük maçlarda Sergen Yalçın farkı! Beşiktaş haberleri
FUTBOLBüyük maçlarda Sergen Yalçın farkı!
Maradona son yolculuğuna uğurlandı - Son dakika HABERLERİ
FUTBOLMaradona son yolculuğuna uğurlandı
Tek isteği yoksul ailesine ev almaktı: Maradona olmak...
FUTBOLTek isteği yoksul ailesine ev almaktı
Samatta için flaş iddia: 10 milyon Euro! Transfer haberleri
FUTBOLSamatta için flaş iddia: 10 milyon Euro!
Son dakika haberi: Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı - Koronavirüs...
FUTBOLYılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetmiyor
FUTBOLKadıköy'de Beşiktaş'a geçit yok
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı- Haberler
FUTBOLUEFA'dan Sivasspor paylaşımı!
Alanyaspor iç sahada en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamaya yakın
FUTBOLAlanya seri peşinde
Kayode, UEFA maçlarında 4’te 4 yaptı
FUTBOLKayode 4’te 4 yaptı
Pedro Henrique için seferberlik
FUTBOLPedro Henrique için seferberlik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X