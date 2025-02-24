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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe taraftarı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:56
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        Fenerbahçe taraftarı, RAMS Park'ta!
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek.

        Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 32 otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı.

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