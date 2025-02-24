Fenerbahçe taraftarı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Giriş: 24.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:56
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek.
Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 32 otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ