Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Giriş: 02.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:27
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.45'te Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.
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