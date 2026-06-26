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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, Topuk Yaylası tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

        Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon, dar alanda pas oyunlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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