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HaberlerFutbol

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı anlatımı (Canlı bahis oranları)

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı aktarımı HT Stüdyo'da! Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi sırasında hem maçı anlatacak hem de canlı bahis oranlarını izleyicilere aktaracak

Fenerbahçe - Trabzonspor

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının heyecanı HT Stüdyo'da yaşanacak. Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç, maç boyunca canlı yayınla karşılaşmadaki pozisyonları sizlere anlatacak.

Editörlerimiz bir yandan da İddaa'da başlayan yeni canlı bahis oyunu için canlı oranları sizlere karşılaşma süresince aktaracaklar.

21.45'te başlayacak mücadele HT Stüdyo'da sizlerle olacak!

CANLI YAYINA HABERTÜRK YOUTUBE KANALI ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

 

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Shörloth

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