Fenerbahçe - Trabzonspor maçının heyecanı HT Stüdyo'da yaşanacak. Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç, maç boyunca canlı yayınla karşılaşmadaki pozisyonları sizlere anlatacak.
Editörlerimiz bir yandan da İddaa'da başlayan yeni canlı bahis oyunu için canlı oranları sizlere karşılaşma süresince aktaracaklar.
21.45'te başlayacak mücadele HT Stüdyo'da sizlerle olacak!
CANLI YAYINA HABERTÜRK YOUTUBE KANALI ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Shörloth
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