Fenerbahçe Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesinin günü, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik!