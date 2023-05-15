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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor. Zirvenin en yakın takipçilerinden Fenerbahçe, sahasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesinin günü, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik!
  • Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi 18 Mayıs Perşembe akşamı saat 19:00’da oynanacak.
  • Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Miguel Crespo, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia
  • Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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