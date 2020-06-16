Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta? soruları taraftarların gündeminde. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANDİ KANALDA?

Saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ATV'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA

Eşleşmenin ilk ayağında Trabzonspor, evinde 2-1 kazandı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Max Kruse ile cezalı Ozan Tufan forma giyemeyecek. Trabzonspor'da cezalı Guilherme sahada olamayacak, Jose Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Vedat Muric

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth