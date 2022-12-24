Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilirken, bu sezon kötü anlamda iki ilki birden yaşadı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Süper Lig'in 15. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. 
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Bordo-mavililer, Akyazı'da ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi Trabzonspor, 61. dakikada Maxi Gomez'in golüyle öne geçti. 
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Bordo-mavililerde maçın skorunu belirleyen golü ise 90+11'de Trezeguet kaydetti.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Sarı-lacivertliler, 57. dakikada Crespo'nun kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 54 dakika 10 kişi mücadele etti.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    FENERBAHÇE İLKLERİ YAŞADI!

    Trabzon'dan puansız ayrılan Fenerbahçe bu maçta kötü anlamda iki ilki birden yaşadı.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kaybetti. 
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Kanarya, Dünya Kupası arası öncesi ligin 14. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    İSABETLİ ŞUT ATAMADI

    Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 90 dakika boyunca isabetli şut atamadı.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    Sarı-lacivertliler böylece bu sezon ilk kez bir maçı rakip kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı. 
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

    FIFA kurallarına göre direkten dönen şutlar isabetli olarak değerlendirilmediği için King'in ilk yarıdaki direkten dönen topu da isabetsiz şut olarak sayıldı.
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçında ilkleri yaşadı! - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.