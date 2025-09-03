Habertürk
        Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı! - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!

        TFF, Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç programını açıkladı. 5. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 19:02 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:07
        F.Bahçe-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maçlarını açıkladı. 5. haftadaki Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        Trendyol Süper Lig'in programı şöyle:

        5. hafta

        13 Eylül Cumartesi

        17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

        17.00 Samsunspor - Antalyaspor

        20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

        20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

        14 Eylül Pazar

        17.00 Eyüpspor - Galatasaray

        17.00 Kayserispor - Göztepe

        20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

        20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

        15 Eylül Pazartesi

        20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

        6. hafta

        19 Eylül Cuma

        20.00 Göztepe - Beşiktaş

        20 Eylül Cumartesi

        17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

        20.00 Antalyaspor - Kayserispor

        20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

        21 Eylül Pazar

        17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor

        17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor

        20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

        20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

        22 Eylül Pazartesi

        20.00 Galatasaray - Konyaspor

