SERDAR ALİ ÇELİKLER: Her şeyiyle iyi olan kazandı. Fenerbahçe açısından tur zordu. Kimse kusura bakmasın 2. sınıf bir kaleci ile, 6 maç sonra gideceğini bilen bir stoper ve sol bek ile. Her maç ve her maçın her anında sakatlanacakmış gibi oynayan nitekim sakatlanan diğer stoperle. Bitik haldeki Vedat Muriç ile zaten kazanamazdın.