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Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe, sol bek pozisyonuna takviye yapmak için bir süredir Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile görüşüyor. Sarı-lacivertliler bu transferde mutlu sona yaklaştı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

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  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe de transfer için harekete geçti.
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Bir süredir sol bek pozisyonuna takviye yapmak istediği bilinen Sarı-lacivertlilerde hedef Parma forması giyen Jayden Oosterwolde. 

     
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Fenerbahçe Oosterwolde transferi için ilk teklifini 5.5 milyon ve bonuslar şeklinde yapmıştı. Yapılan bu teklif Parma tarafından kabul edilmedi.
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Jorge Jesus'un ısrarla istediği ve sarı-lacivertlilerin iki kez teklifte bulunduğu Oosterwolde için son yapılan teklif kabul edildi. 

     
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Teklifini artıran Fenerbahçe son olarak Parma'ya 8 milyon euro'luk bir teklif yaptı. İtalya'dan Tuttomercato'nun haberine Fenerbahçe bu transferde sona yaklaştı ve anlaşma an meselesi.
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia'da ligde oynadıkları Perguia maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Oosterwolde transferi için Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. 
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    Oosterwolde bu sezon Parma formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı. 
  • Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!

    2026'ya kadar sözleşmesi olan genç futbolcunun değeri 2 milyon Euro gösteriliyor. 

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