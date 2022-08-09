Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe, 19. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 29. dakikada Tomislav Glumac ile skoru eşitledi. İlk yarının son dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Enner Valencia, takımını bir kez daha öne geçiren isim oldu: 2-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

64'te oyuna giren Valentin Gheorghe, 3 dakika sonra Ümraniyespor adına topu ağlarla buluşturdu ve maça bir kez daha denge geldi. Konuk ekip 73. dakikada Antonio Mrsic'in penaltıdan attığı golle maçta 3-2 öne geçti.

90+2'de Miha Zajc'ın pasında Mergim Berisha, attığı golle Kadıköy'de gecenin sonucunu ilan etti: 3-3.

MAÇIN DAKİKALARI

1. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.

29. dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.

45+3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia, Emre Mor'u buldu. Emre Mor'un sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü, savunma oyuncuları topu uzaklaştırıldı.

67. dakikada HangiKredi Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kazanılan korneri Oğuz Gürbulak, ceza sahası dışında sağ köşede bekleyen takım arkadaşı Gheorghe'ya pas olarak kullandı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2.

70. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Orta sahada topla buluşan Onur Ayık, ceza sahası içine girerken Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonla ilgili VAR incelemesi yaklaşık 2 dakika sürdü ve hakem penaltının kullanılmasını istedi.

73. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçen Mrsic, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2.

87. dakikada Bruma'nın sol çizgiden ortaladığı topla sağ önde bulaşan Serdar Dursun'un göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla çektiği şutta top, kalecinin ellerinde kaldı.

90+2. dakikada bu kez Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahasında penaltı noktasında topla buluşan Zajc'ın dönerek önüne aldığı topa burada bekleyen Berisha vurdu. Bu oyuncunun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao (Dk. 46 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 63 Bruma), Rossi (Dk. 74 Serdar Dursun), Lincoln Henrique, King (Dk. 74 Berisha), Valencia (Dk. 63 Zajc)

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu (Dk. 88 Fatih Şanlıtürk), Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Mrsic (Dk. 79 Sackey), Durel Avounou (Dk. 64 Emre Nefiz), Del Valle (Dk. 64 Gheorghe), Bettaieb

Goller: Dk. 19 (penaltıdan), Dk. 45+3 Valencia, Dk. 90+2 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 29 Glumac, Dk. 67 Gheorghe, Dk. 73 Mrsic (penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Arao, Dk. 22 Valencia, Dk. 70 Luan Peres, Dk. 76 Lincoln Henrique, Dk. 77 Gustavo Henrique, Dk. 83 Berisha, Dk. 90+5 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 41 Bettaieb, Dk. 76 Emre Nefiz (HangiKredi Ümraniyespor)