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Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde sona yaklaştı!

İsmail Kartal yönetiminde sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Umut Nayir'i transfer etmeye çok yakın. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde sona yaklaştı!

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  • Fenerbahçe, Umut Nayir transferinde sona yaklaştı!

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