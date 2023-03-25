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Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İspanyol basını, ezeli rakiplerin bonservisi elinde olan eski Real Madrid'li Isco'yla ilgilendiğini yazdı.

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  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de büyük bir yarışın içine girdi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    İspanyol basını, boşta olan ünlü İspanyol futbolcu Isco'yla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da gösterdi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    'todofichajes' adlı sitede yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    "Isco, bir sonraki durağı hakkında henüz karar vermedi. Biri Flamengo'dan, diğeri LA Galaxy'den olmak üzere iki resmi teklif aldı. Ancak 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Avrupa'daki sahnesini sonlandırmak istemiyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, başarılı futbolcuyu bazı Türk ve Yunan ekiplerine önerdi. Fakat oyuncuya şu ana kadar Türkiye'den bir teklif gelmedi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    ÖNCELİĞİ AVRUPA

    Oyuncu Türkiye Ligi'nde liderlik mücadelesi veren ve bir sonraki sezon Avrupa müsabakalarında oynayacak olan G.Saray ve F.Bahçe'ye önerildi. Yunanistan'dan ise Olympiakos'a sunuldu. Bu bahsi geçen takımlar Isco'ya resmi teklifte bulunursa, futbolcunun önceliği Avrupa'da devam etmek olduğu için Brezilya ve Amerika'dan gelen teklifleri reddedecek." 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    31 yaşındaki İspanyol futbolcu, daha önce de F.Bahçe'ye önerilmişti fakat sarı-lacivertli yönetim bu transfere öncelik vermemişti. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    Sezon başında 9 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan Isco, Endülüs ekibinde umduğunu bulamadı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    UNION BERLİN İLE ANLAŞAMADI

    Yıldız futbolcu, aralık ayında Sevilla ile sözleşmesini feshederken, ara transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin ile masaya oturmuştu. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    Tecrübeli futbolcu, imza için girdiği kulüp binasından eli boş bir şekilde ayrıldı ve Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kulüpsüz kaldı. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Runhert, transferin başarısız olmasını şu sözlerle açıkladı: "Isco'yu çok istedik ama kulübümüzün limitleri var. Yeni gelişmeler ile bu limitler aşıldı" 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

    Bu sezon Sevilla formasıyla toplamda 19 maçta forma giyen Isco, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Isco'nun peşinde!

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