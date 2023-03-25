"Isco, bir sonraki durağı hakkında henüz karar vermedi. Biri Flamengo'dan, diğeri LA Galaxy'den olmak üzere iki resmi teklif aldı. Ancak 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Avrupa'daki sahnesini sonlandırmak istemiyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, başarılı futbolcuyu bazı Türk ve Yunan ekiplerine önerdi. Fakat oyuncuya şu ana kadar Türkiye'den bir teklif gelmedi.