Fenerbahçe'ye Edson Alvarez'den kötü haber!
Fenerbahçe'de Kocelispor karşısında sarı kart gören Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 02.02.2026 - 20:28 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:28
Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Edson Alvarez, cezalı duruma düştü.
Meksikalı futbolcu, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Edson Alvarez, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
