Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, antrenmanda sakatlandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Nijeryalı kanat oyuncusunun sol baldırında kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi.
Yıldız futbolcu ligdeki Trabzonspor ile kupadaki Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 16, 2023
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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