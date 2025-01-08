Fenerbahçe'ye Saint-Maximin ve Oğuz Aydın müjdesi!
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'ye Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'dan sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilere, sakatlığı bulunan Oğuz Aydın ve Saint-Maximin'den iyi haber geldi.
Arka adalesinden sakatlanan Oğuz Aydın’a uygulanan özel tedavi tamamlandı. 24 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Atakaş Hatayspor maçında ağrıları sebebiyle forma giyemeyen Allan Saint-Maximin de sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalıştı.
Arka adalesinde yırtık tespit edilen İsmail Yüksek'in ise tedavisi devam ediyor. Milli futbolcunun, 2 hafta sonra saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.