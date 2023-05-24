"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

İranlı golcü ülkesinin milli takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterirken Türkçe bir röportaj vermiş, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Daha önce bana bir teklif yapmışlardı. Umarım günün birinde Fenerbahçe'de oynarım." ifadelerini kullanmıştı.