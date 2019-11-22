Milli ara dönüşünde 12. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve kurmayları 3 puan hesaplarını da tamamladı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Samandıra'da yoğun mesainin ardından Yanal ve yardımcıları Yeni Malatyaspor deplasmanından 3 puan çıkarmak için tüm planları da yaptı.

İç sahasında tempo yaparak oynadığında yakaladığı coşkuyla birlikte çok tehlikeli silahlara sahip olan Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Alanyaspor karşısında bunu başaramadı. Sarı-siyahlıların puan kaybettiği maçları analiz eden Yanal ve yardımcıları, Yeni Malatyaspor karşısında oyunun kontrolünü her bakımdan almayı planlıyor.

Tempoyu belirleyen taraf olmaları halinde Yeni Malatyaspor'un hücumdaki etkili silahlarını devre dışı bırakabileceğini düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, 3 puanın anahtarı olarak topa sahip olma ve oyunu istediği gibi yönlendirmekten geçtiğini düşünüyor. Yanal ve yardımcılarının hafta boyunca antrenmanlarda bunun üzerinde durduğu ve gerekli çalıştırmaları yaptığı belirtiliyor.