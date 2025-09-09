Fenerbahçe'yi Eylül ayında yoğun fikstür bekliyor!
Fenerbahçe'yi, Eylül ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, ay sonuna kadar 5 maça çıkacak.
Fenerbahçe'yi, milli maçlar için lige verilen ara sonrasında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, Eylül ayının kalan bölümünde 5 maça çıkacak.
Fenerbahçe, bu süreçteki ilk maçını Trabzonspor ile oynayacak. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi 14 Eylül Pazar günü konuk edecek.
Fenerbahçe'nin, ilk hafta oynaması gereken Corendon Alanyaspor maçı; Feyenoord mücadelesi nedeniyle ertelenmişti. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibiyle 17 Eylül'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin, sonraki maçı Kasımpaşa ile. Sarı lacivertliler, lacivert beyazlılarla 21 Eylül'de deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi yolculuğu ise 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Sarı lacivertliler, lig aşamasındaki ilk maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Fenerbahçe, Eylül ayındaki son maçında Chobani Stadı'nda; Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.