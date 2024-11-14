Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-Zenit hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada Rusya ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, hazırlık maçı öncesi son idmanını yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'de 4-0'lık Sivasspor galibiyetiyle moral buldu. Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…
Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Milli arayı değerlendirmek isteyen sarı-lacivertli takımın Zenit ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Süper Lig’da zirve takibini sürdüren Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, milli araya ezeli rakibi Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Peki Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Zenit maçı canlı izle kanalı ve mücadeleye ilişkin tüm detaylar haberimizde…
FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.
Mücadele, saat 20:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-ZENİT HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'Yİ ZORLU BİR MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR
A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda karşılaşmalarının ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlarken, Fenerbahçe için de önemli bir dönem başlıyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, son 4 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak.
Milli aranın ardından Fenerbahçe, ilk olarak Kayserispor deplasmanına gidecek. Ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü Gaziantep FK ile mücadele edecek.
7 Aralık'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak ve derbi heyecanı başlayacak. Fenerbahçe, bu yoğun takvime hem Süper Lig hem de Avrupa'da önemli hedeflerle çıkacak.