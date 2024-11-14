Milli aranın ardından Fenerbahçe, ilk olarak Kayserispor deplasmanına gidecek. Ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü Gaziantep FK ile mücadele edecek.

7 Aralık'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak ve derbi heyecanı başlayacak. Fenerbahçe, bu yoğun takvime hem Süper Lig hem de Avrupa'da önemli hedeflerle çıkacak.