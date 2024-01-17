Fenerbahçe’de 18 yaşındaki Efekan ve Ahmet Necat, ilk kez oynadı - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe’de 18 yaşındaki Efekan ve Ahmet Necat, ilk kez oynadı - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe’de 18 yaşındaki Efekan ve Ahmet Necat, ilk kez oynadı Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında 18 yaşındaki Efekan Karayazı ile Ahmet Necat Aydın, ilk kez A takım forması giydi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 17.01.2024 - 23:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:33 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL