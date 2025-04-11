Fenerbahçeli Livakovic, eşi ve oğluyla görüntülendi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, eşi Helena ve oğluyla Etiler'de görüntülendi
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, eşi Helena Matic Livakovic ve geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğluyla birlikte Etiler’de objektiflere takıldı.
Bir kafeden çıkarken görüntülenen çift, basın mensuplarına görüntü vermemek için büyük çaba harcadı. Dominik Livakovic, kameralardan kaçmak için şapkasını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalışırken, eşi Helena Livakovic ise hızlı adımlarla araca yöneldi.