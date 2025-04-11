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        Haberler Objektife Takılanlar Fenerbahçeli Livakovic, eşi ve oğluyla görüntülendi - Magazin haberleri

        Fenerbahçeli Livakovic, eşi ve oğluyla görüntülendi

        Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, eşi Helena ve oğluyla Etiler'de görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:04
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        Ailesiyle görüntülendi
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        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, eşi Helena Matic Livakovic ve geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğluyla birlikte Etiler’de objektiflere takıldı.

        Bir kafeden çıkarken görüntülenen çift, basın mensuplarına görüntü vermemek için büyük çaba harcadı. Dominik Livakovic, kameralardan kaçmak için şapkasını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalışırken, eşi Helena Livakovic ise hızlı adımlarla araca yöneldi.

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        #Dominik Livakovic
        #Helena Matic Livakovic
        #fenerbahçe
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