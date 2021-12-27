Serhat Ahmetoğlu

2020-2021 sezonu başında Fatih Karagümrük’e kiralanan ve sözleşmesi bu sezon sonuna kadar sürecek olan Serhat Ahmetoğlu sezonun ilk yarısında Karagümrük formasıyla ligde 4 maçta forma giyerken 140 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası’nda da 1 müsabakada şans bulan 19 yaşındaki futbolcu sonradan oyuna girdiği birçok müsabakada performans olarak dikkat çekti.