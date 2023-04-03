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Yerli ve yabancı turistler için dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul, bu şehirde yaşayan insanlar için trafik yoğunluğu nedeniyle zorlayıcı olabiliyor. Özellikle Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na gitmek isteyen kişiler özel araçlarını ya da taksilerini kullanmak istediklerinde 2 saat gibi bir süreyi trafikte harcamayı göze alıyor. Bu trafiği yaşamak istemeyen kişiler ise Marmaray gibi deniz altından gerçekleşen ve karayolu trafiğine girmeyen ulaşım seçeneklerini tercih ediyor. Marmaray hattı üzerinde bulunan Feneryolu’na gitmek isteyen kişiler de bu ulaşım seçeneği ile yapacağı yolculuğun detaylarını merak ediyor. Peki, Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Feneryolu İstasyonu Nasıl Gidilir?

Feneryolu Marmaray Durağı Nerede?

Feneryolu’ndan İstanbul’un farklı bir noktasına gitmek isteyen ya da direkt Feneryolu’na gitmek isteyen kişiler Feneryolu Marmaray Durağı nerede sorusunu internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Feneryolu Marmaray Durağı Kadıköy’den binildiği takdirde 7. İstasyonda yer alır. Yürüyerek Feneryolu İstasyonu’na ulaşmak isteyen kişiler ise Bağdat Caddesi’ni kolaylıkla kullanabilir. Bağdat Caddesi İstanbul’un en kalabalık caddelerinden biri olduğu için araçla ulaşımın sağlanması oldukça vakit alır.

Feneryolu Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Feneryolu Marmaray Durağı yol tarifi, bu ulaşım seçeneğini kullanacak kişiler için araştırılan konuların başına gelmektedir. Eğer Avrupa Yakası’ndan gelinecek ise, Ataköy ya da Bakırköy Marmaray Durağı’ndan binilerek direkt Feneryolu durağında inilebilir. Kadıköy’den gelmek isteyenler yine Kadıköy Marmaray durağını kullanarak 7 durak sonra Feneryolu’na ulaşabilir. Eğer Feneryolu’ndan istasyon kullanılacak ise kişiler Bağdat Caddesi üzerinden yürüyerek 10 dakika gibi bir sürede Feneryolu Marmaray İstasyonuna ulaşabilir.

Feneryolu Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak isteyen kişilerin merak ettiği konulardan biri de Marmaray duraklarındaki seferlerin kaç dakikada bir gerçekleştiğidir. Marmaray’da sefer sayıları hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermektedir. Yoğunluğun olduğu saatlerde 10 dakikada bir sefer yapılırken, yoğunluğun az olduğu zamanlarda sefer aralığı 15-20 dakikaya ulaşabilir.