Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

Dünya Kupası ödül töreninden sonra işletmeci Nusret'in sahaya indiği ve yıldız futbolcu Messi'yle fotoğraf çekildiği görüldü. Nusret'in, Messi'yi fotoğraf çektirmek için darladığı anlar kameralara yansıdı ve tüm dünya gündeminde bu anlar konuşuldu. Fenomen Dan Bilzerian konuyla ilgili açıklamalar yaparak Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşa etti.

ABONE OL
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    Dünya Kupası ödül töreninden sonrasına Nusret damga vurdu. Hem sahaya inmesi hem de Messi'yi zorla fotoğraf çektirmeye yöneltmesi gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Tüm dünyanın dikkatini çeken konu hakkında fenomen Dan Bilzerian da yorum yaptı. Ünlü isim Nusret'in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti.
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    Nusret'in Dünya Kupası ödül töreninden sonra yaptıklarına kayıtsız kalamayan Instagram fenomeni Dan Bilzerian, "Herkes bu Salt Bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" dedi.
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    Nusret ve Messi arasındaki anlar kameralara bu şekilde yansımıştı.
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    Messi'nin Nusret'in sert tavırları karşısında gösterdiği tepki ve hiç diyaloğa girmemesi ise objektiflere yansıdı. 
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başarmıştı.
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    İşte Dan Bilzerian'ın ifşa ettiği mesajlar...
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

    Nusret Gökçe'nin, Bilzerian'a 2015 yılında gönderdiği "Senden hoşlanıyorum. Seni ilk gördüğümde senden hoşlandım" yazılı fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı.
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!
  • Fenomen Dan Bilzerian'dan şok hamle! Nusret'in kendisine attığı mesajları ifşaladı!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.