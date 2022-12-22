Dünya Kupası ödül töreninden sonrasına Nusret damga vurdu. Hem sahaya inmesi hem de Messi'yi zorla fotoğraf çektirmeye yöneltmesi gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Tüm dünyanın dikkatini çeken konu hakkında fenomen Dan Bilzerian da yorum yaptı. Ünlü isim Nusret'in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti.