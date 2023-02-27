Meryem Duymaz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Ragıb Narin, gönderisine şu ifadeleri not düştü: "Arkadaşlar, Taha kadar Meryem annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin, o iyi oluyor. Çok şükür. Çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim, o da, 'Ağlamak yok' diye söz verdi. O bana Taha'nın emaneti, rahat olabilirsiniz. Bu arada ufak bir parantez; Taha yatakta yakalanmış depreme ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..."