Fenomenin sır ölümü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kendi kendisiyle evlenmiş, düğün bile yapmıştı. Sosyal medyada hayat dolu bakışları, neşeli videoları ile ünlenen fenomen hayatına son verdi. Ardında bıraktığı mektupta hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim yazıyordu.
Giriş: 24.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:06
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kendi kendisiyle evlenmiş, düğün bile yapmıştı.
Sosyal medyada hayat dolu bakışları, neşeli videoları ile ünlenen fenomen hayatına son verdi.
Ardında bıraktığı mektupta hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim yazıyordu.
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