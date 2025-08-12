UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci ma&ccedil;ında Fenerbah&ccedil;e, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direkt&ouml;r Jose Mourinho, eşleşmenin ilk ayağında oynanan ma&ccedil;ın 11 ine g&ouml;re bug&uuml;n 2 değişikliğe gitti. İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın ın yerine Nelson Semedo ile Jhon Duran g&ouml;rev aldı. Portekizli teknik adam Feyenoord karşısında Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran ikilisini &ccedil;ift forvet olarak sahaya s&uuml;rd&uuml;. FENERBAH&Ccedil;E NİN 11 İ Fenerbah&ccedil;e m&uuml;cadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert M&uuml;ld&uuml;r, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11 i ile başladı. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, &Ccedil;ağlar S&ouml;y&uuml;nc&uuml;, İsmail Y&uuml;ksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Ak&ccedil;i&ccedil;ek ise yedek başladı. TALISCA VE İSMAİL KADRODA Sakatlıklarını atlatan ve ilk ma&ccedil;ta riske edilmemesi i&ccedil;in kadroya alınmayan Anderson Talisca ile İsmail Y&uuml;ksek, hafta i&ccedil;i yapılan antrenmanların tamamında takımla &ccedil;alıştı. Mourinho nun d&uuml;n basın toplantısında oynayacak durumda olduğunu s&ouml;ylediği iki deneyimli oyuncu da bug&uuml;n kadroda yer aldı. GE&Ccedil;MİŞ OLSUN MESAJI Fenerbah&ccedil;eli futbolcular, Balıkesir de yaşanan deprem ve son g&uuml;nlerdeki yangın felaketleri nedeniyle &uuml;zerinde Ge&ccedil;miş olsun T&uuml;rkiye yazılı tiş&ouml;rtlerle &ccedil;ıktı. TRİB&Uuml;NLERDEN TAM DESTEK Fenerbah&ccedil;e sahasında 2025-2026 sezonunun ilk resmi ma&ccedil;ına &ccedil;ıkarken taraftarlar da hafta i&ccedil;i ve sıcak havaya rağmen trib&uuml;nleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek trib&uuml;nlere &ccedil;ağrılırken, beste ve tezah&uuml;ratlar yapıldı. İlk d&uuml;d&uuml;kle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi. 1907 BALON DUYGU &Ouml;ZDİN İ&Ccedil;İN G&Ouml;KY&Uuml;Z&Uuml;NE BIRAKILDI Kanserden hayatını kaybeden Fenerbah&ccedil;eli taraftar Duygu &Ouml;zdin i&ccedil;in kul&uuml;p anlamlı bir organizasyona imza attı. Hastalığı sırasında sosyal medya hesabından, Ben de kanseri yendiğimde stattan balon u&ccedil;urur muyuz? paylaşımını yapan Duygu, ge&ccedil;tiğimiz g&uuml;nlerde hayata g&ouml;zlerini yumdu. Bu durum &uuml;zerine sarı-lacivertli kul&uuml;p de, İlk resmi ma&ccedil;ımızda senin i&ccedil;in 1907 balon u&ccedil;uracağız paylaşımını yapmıştı. Feyenoord ma&ccedil;ı &ouml;ncesi hazırlanan balonlar, seremoniden &ouml;nce orta sahada Kaptan Mert Hakan Yandaş tarafından g&ouml;ky&uuml;z&uuml;ne bırakıldı. Trib&uuml;nleri dolduran taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi.