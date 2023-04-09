Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

Britney Spears kafa karıştırıcı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Son dönemde eşiyle ayrıldığı iddialarını yayınlayan, ünlü şarkıcının belgeselini çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears hakkında ilginç açıklamalarda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren Britney Spears, bu kez farklı bir konuyla gündemde. 2013'te ABD'li şarkıcının hayatını konu alan bir belgesel çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears'ın medyada çizdiği portreden çok daha farklı bir insan olduğunu söyledi.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    SiriusXM radyosuna konuşan ve 'I Am Britney Jean' adllı belgeseli çeken Fenton Bailey, "Britney aslında kliplerindeki gibi seksi görünmeye çalışan biri değil" dedi.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    "UTANGAÇ VE İÇE KAPANIK BİR İNSAN"

    Fenton Bailey, "Sahnede öyle biri ama gerçek hayatta çok utangaç ve içe kapanık bir insan. Kendisi de sık sık 'Ben normal ve sıkıcı bir insanım' der dururdu" ifadelerini kullandı.

    Belgeseli yaptığı esnada, şarkıcının kendi isteği dışında ve babasının kontrolünde olduğunu fark etmediğini belirten yönetmen, "Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum" dedi.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    "TEHLİKEDE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR İŞARET BULUNMADI"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Britney Spears'ın pek çok hayranı ünlü yıldızın yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura County'nin polis merkezine ihbarda bulunmuştu. Bir polis, 25 Ocak'ta 41 yaşındaki şarkıcının evine gittiklerini ve Spears'ın tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtmişti.

    Vatandaşların özel hayatının gizliliğine önem verdiklerini belirterek ev ziyaretine dair ayrıntı paylaşmayan polis memuru, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Spears'ın hiçbir şekilde tehlikede olduğunu düşünmüyoruz" demişti. Yetkili, kaç kişiden ihbar aldıklarını ise açıklamamıştı.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    "İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

    Ardından açıklama yapan Britney Spears da, "Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığrından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi" ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    "BAZI ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VARDI"

    Britney Spears'ın bazı hayranları polisi aradıkları anları kaydedip, videosunu  paylaşmıştı.

    Bir kullanıcı, sosyal medya platformunda 24 Ocak Saloı günü canlı yayın açmıştı ve polisi arayarak, "Bölgenizdeki bir vatandaşın güvenliğinden endişeliyim. Sosyal medyada bazı şüpheli hareketler vardı ve şimdi de hesabı silindi" demişti.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    "BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

    Hayranların endişesi, Spears'ın "bir şeyler öğrendiğini" ve "pişman olduğu bir dövmesini sildirdiğini" anlattığı Instagram paylaşımlarından sonra artmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü yıldızın bir mesaj vermeye çalıştığını öne sürüyordu.
  • Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - Magazin haberleri

    Bunların ardından Britney Spears'ın Instagram hesabını silmesi, hayranlarının şüphelerinin derinleşmesine neden olmuştu.

    Ayrıca ünlü şarkıcı sosyal medyayı çok aktif kullanmakla birlikte hesaplarını sık sık silmesiyle de biliniyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.