Fenton Bailey: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

"UTANGAÇ VE İÇE KAPANIK BİR İNSAN"

Fenton Bailey, "Sahnede öyle biri ama gerçek hayatta çok utangaç ve içe kapanık bir insan. Kendisi de sık sık 'Ben normal ve sıkıcı bir insanım' der dururdu" ifadelerini kullandı.

Belgeseli yaptığı esnada, şarkıcının kendi isteği dışında ve babasının kontrolünde olduğunu fark etmediğini belirten yönetmen, "Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum" dedi.